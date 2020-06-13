العراق.. إصابة اللاعب السابق أحمد راضي بكورونا لم تُؤكَد بعد

2020/06/13 | 16:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية ، إن إصابة اللاعب الدولي السابق أحمد راضي بفيروس كورونا لم تُؤكَد حتى الآن....

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