2020/06/13 | 16:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. لحظة نقل جثمان المدرب علي هادي الى مثواه الاخير) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. لحظة نقل جثمان المدرب علي هادي الى مثواه الاخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).