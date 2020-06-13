أيام العجب والموت .. رعشة فؤاد حداد الأخيرة - رياض حسن محرم

2020/06/13 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رياض_حسن_محرم من الملاحظ عموما الضعف التدريجى فى عملية الخلق والإبداع لدى المبدعين عموما ومنهم الشعراء، شاهدت ذلك لعدد من أعظمهم مثل أحمد فؤاد نجم وصلاح جاهين وعبد المعطى حجازى وغيرهم، وان كان هذا لا ينفى وجود إستثناءات ظل أصحابها فى قمة يقظتهم وإبداعهم حتى الرمق الأخير ومن بينهم رائد الشعر العامى فى مصر بيرم التونسى وكذلك عبد الرحمن الأبنودى وغيرهم، وعلى القمة من الجميع يأتى شاعرنا العظيم فؤاد حداد، هذا الرجل ......





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