تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ديالى

2020/06/13 | 16:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفاد مصدر طبي، في دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، بتسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال المصدر، في حديث لـ”العهد نيوز” إن “مختبرات دائرة صحة محافظة ديالى سجلت اليوم 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا”.وأضاف، أن “الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى أكثر من 300 حالة في عموم المحافظة”.

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