النازية الاميركية والعقاب المنتظر

2020/06/13 | 16:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز في الوقت الذي مازالت البشرية تبدي غضبها الشديد من الجريمة العنصرية بحق المواطن الاسود جورج فلويد، وتنظم التظاهرات تلو الاخرى احتجاجا على ممارسات الادارة الاميركية بزعامة دونالد ترامب، نجد ان واشنطن تواصل اسلوب النازيين والفاشيست في التعامل مع القوانين الدولية التي تلاحق القتلة ومرتكبي المجازر ضد الشعوب الرازحة تحت الاحتلال.فقد اصدر الرئيس […]

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