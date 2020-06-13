ديالى تسجل 14 اصابة جديدة بكورونا

2020/06/13 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر طبي، في دائرة صحة ديالى، السبت (13 حزيران 2020)، بتسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مختبرات دائرة صحة محافظة ديالى سجلت اليوم 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى أكثر من 300 حالة في عموم المحافظة".

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بتسجيل قرابة 850 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الجمعة.

وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات تفشي الفي

بغداد اليوم - متابعة

صرحت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، اليوم السبت، أنه من المقرر إنتاج لقاحين من تطوير مركز فيكتور ومعهد باسم "غامالي" في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت غوليكوفا: "فيما يخص المواعيد...



ومتى من المتوقع إن

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت (13 حزيران 2020)، تسجيل أكثر من 2400 إصابة جديدة بفيروس كورون المستجد، و 71 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "إيران سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية

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