تعرف على أجندة زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى بغداد

2020/06/13 | 16:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز يصل يوم غد الأحد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إلى بغداد في زيارة رسمية.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف للوكالة الرسمية، إن “وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح يصل الى بغداد يوم غد الأحد في زيارة رسمية ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب […]

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