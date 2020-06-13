سائرون يدعو الكاظمي إلى حسم ملف الهيئات المستقلة وتسليمها لشخصيات نزيهة

2020/06/13 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف سائرون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى حسم ملف الهيئات المستقلة وتسليمها لشخصيات كفؤة ونزيهة.

وقال النائب عن التحالف عباس عليوي في تصريح، إن الكاظمي تعهد في جدول أعمال حكومته ان تكون الهيئات المستقلة ضمن أولوياته من خلال إجراء تغييرات وتعديلات على رؤسائها، واختيار شخصيات ذات كفاءة عالية وفق معايير النزاهة والمهنية، لتتمكن الحكومة الجديدة من تطبيق برنامجها على أتم وجه، مشيرا الى أن اختيار هذه الشخصيات يجب ان يكون بعيدا عن المحاصصة السياسية وترشيحات الأحزاب والكتل، كون تدخل الأحزاب في هذه العملية سيضر بتطبيق البرنامج الحكومي لحكومة الكاظمي.

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