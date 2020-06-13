بايدن يتهم ترامب بـ”سرقة” الانتخابات الأمريكية المقبلة

2020/06/13 | 16:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن الرئيس دونالد ترمب بأنه سيحاول «سرقة» الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.وقال بايدن الذي يتقدم على ترمب في معظم استطلاعات الرأي على المستوى الوطني هذا الأسبوع إنه قلق من أن ترمب سيحاول «سرقة» الانتخابات، لكنه واثق من أن جنود الجيش سيرافقون ترامب من البيت […]

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