السعودية تعلن تسجيل 39 وفاة و3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/13 | 16:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة السعودية السبت، تسجيل 39 وفاة و3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19″، مشيرة إلى تعافي 1519 حالة من الوباء.وتعد الأرقام المعلن عنها اليوم، تراجعا ملحوظا بعدد الإصابات التي سجلت أمس الجمعة 3921 إصابة.وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة وصل حتى الآن، إلى 123308 حالة، فيما بلغ عدد […]

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