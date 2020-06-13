الصحة العالمية تحدد قارتين هما الأكثر تضررًا من فيروس كورونا

2020/06/13 | 16:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت منظمة الصحة العالمية إن قارتي أميركا الشمالية والجنوبية تتحملان العبء الأكبر من وباء فيروس كورونا على مستوى العالم، في الوقت الحالي، حيث توجد في أميركا الشمالية والجنوبية أربع دول من الدول العشر الأكثر تضررا بالجائحة، بحسب واشنطن بوست.وقال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في واشنطن مايك رايان، إن […]

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