2020/06/13 | 16:32 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: متابعة قالت منظمة الصحة العالمية إن قارتي أميركا الشمالية والجنوبية تتحملان العبء الأكبر من وباء فيروس كورونا على مستوى العالم، في الوقت الحالي، حيث توجد في أميركا الشمالية والجنوبية أربع دول من الدول العشر الأكثر تضررا بالجائحة، بحسب واشنطن بوست.
وقال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في واشنطن مايك رايان، إن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تحدد قارتين هما الأكثر تضررًا من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في واشنطن مايك رايان، إن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تحدد قارتين هما الأكثر تضررًا من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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