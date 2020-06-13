مسؤول في الصحة العالمية يكشف موعد توزيع لقاح كورونا

2020/06/13 | 16:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف مسؤول طوارئ مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق وائل حتاحت، اليوم السبت، عن موعد إنتاج لقاح كورونا وتوزيعه، مؤكداً انه لن يكون حكراً على دولة معينة.وقال حتاحت في حديث تلفزيوني، إن “نحو 120 شركة بدأوا مشاريع بحثية بغرض الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا، ووالذي يحتاج إلى بتجارب سرسرية على الحيوانات، […]

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