روسيا تنتج لقاحين ضد كورونا في سبتمبر المقبل

2020/06/13 | 16:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… صرحت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، اليوم السبت، أنه من المقرر إنتاج لقاحين من تطوير مركز فيكتور ومعهد باسم “غامالي” في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.وقالت غوليكوفا: “فيما يخص المواعيد… ومتى من المتوقع إنتاج اللقاح في عام 2020… هناك ثلاث مؤسسات رائدة في هذا المجال.بينها المؤسسة الفيدرالية، معهد غامالي، الجميع يعرفه جيدًا، وهو […]

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