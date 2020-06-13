“المعلومة” تنشر الصور الأولى للكابتن احمد راضي من داخل الحجر الصحي

2020/06/13 | 16:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تنشر وكالة “المعلومة” الصورة الأولى للكابتن احمد راضي من داخل الحجر الصحي.وقال مصدر مقرب من راضي لـ /المعلومة/ إن “راضي يستقر حالياً في مستشفى النعمان بمدينة الاعظمية بالعاصمة بغداد”.وأضاف أن “راضي يخضع للحجر الصحي الان وبانتظار ظهور نتائج الفحوصات مساء اليوم السبت، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا”.يذكر ان راضي تدهورت […]

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