الانبار: حجر منطقتين بعد تسجيلهما اصابات عديدة بفيروس كورونا

2020/06/13 | 16:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، السبت، حجر منطقتين بعد تسجيلهما اصابات عديدة بفيروس كورونا.وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “الحكومة المحلية في قضاء الحبانية وبالتعاون مع القوات الامنية ودائرة صحة الانبار اغلقت منطقتي حي العمال في قضاء الحبانية ومنطقة البو جحش في جزيرة الخالدية شرقي مدينة الرمادي، ومنعت الحركة […]

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