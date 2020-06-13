فيسبوك تطرد موظفا اعترض على منشورات لترامب

2020/06/13 | 16:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قامت شركة فيسبوك بطرد أحد مهندسيها بعد توجيهه انتقادات لرئيس الشركة مارك زوكربيرغ بعدم اتخاذ أي إجراء حيال منشورات مثيرة للجدل كتبها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الموقع.

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