اساتذة وطلاب حوزة النجف يحذرون من أي “خيانة” بشأن التفاوض على انسحاب القوات الأمريكية

2020/06/13 | 16:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]حذر جمع من اساتذة وطلاب الحوزة العلمية في النجف الاشرف، السبت، من “التلاعب والتسويف” التي قد يقوم بها الجانب الأمريكي في مفاوضاته الجارية مع العراق، محذرين الوفد العراقي من أي “خيانة” أو تساهل في مسألة انسحاب القوات الأمريكية.

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