العراق : فتح حظر التجوال الجزئي من 5 فجرا الى 6 مساءا ابتداءً من غد الأحد

2020/06/13 | 16:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة، تطبيق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بحظر التجوال الجزئي ابتداءً من غد الأحد، فيما توعدت المخالفين للإجراءات الوقائية بعقوبات صارمة.وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم السبت إن”التوصيات بشأن حظر التجوال أعدت من وزارة الصحة وعرضت على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية […]

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