فالح الفياض يصدر بيانًا في ذكرى تأسيس الحشد الشعبي

2020/06/13 | 16:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قدم رئيس هيأة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، السبت، التهنئة للشعب العراقي والمرجعية الدينية بالذكرى الخامسة لتأسيس الحشد الشعبي.وقال الفياض في بيان تلقته “العهد نيوز”، ان ” الثالث عشر من حزيران في هذا التاريخ المبارك تمر علينا الذكرى السنوية من كل عام لفتوى الجهاد الكفائي التي أصدرتها المرجعية الدينية العليا […]

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