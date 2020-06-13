فالح الفياض يصدر بياناً بذكرى تأسيس الحشد الشعبي

2020/06/13 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر رئيس هيأة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، السبت، بيانا بالذكرى الخامسة لتأس...





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