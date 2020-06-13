بعد الملامسة مع احمد راضي.. شرار حيدر وأمين سر نادي الكرخ يجريان فحص كورونا

2020/06/13 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ خاص

كشف رئيس نادي الكرخ شرار حيدر اليوم السبت،( 13 حزيران 2020) ، أنه وامين سر النادي محمد ابراهيم اجريا الفحص الالكتروني لفيروس كورونا وظهرت النتيجة سلبية.

وقال حيدر في حديث لـ (بغداد اليوم) :" بعد الاجتماع مع الكابتن احمد راضي الى جانب امين سر النادي محمد ابراهيم والكابتن يونس محمود في مقر النادي قبل اربعة أيام وبعد الاشتباه بإصابة راضي وللاطمئنان على الملامسين قمنا بالفحص الالكتروني خارج مستشفيات الصحة وظهرت النتيجة سلبية".

يشار الى ان الكابتن احمد راضي يرقد حاليا بمستشفى النعمان بعد الاصابة بفيروس كورونا وان حالته مستقرة.

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بغداد اليوم- خاص

أفاد مصدر طبي، في مستشفى ابن سينا، السبت (13 حزيران 2020)، بأن نجم المنخب العراقي السابق أحمد راضي، قد نقل إلى المستشفى بعد ظهور أعراض فيرس كورونا عليه.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم نقل الكابتن أحمد راضي

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يستعد برشلونة للعودة إلى منافسات الدوري الإسباني بمواجهة ريال مايوركا مساء اليوم السبت على ملعب إيبيروستار.

وتجاوزت إسبانيا المرحلة الحرجة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا وأعلنت بداية الجولة الـ28 من الدوري الإسباني بعد أن ل

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تواصل منافسات كرة القدم فى جميع أنحاء العالم العودة بشكل تدريجي من جديد بعد توقف طويل وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تقام اليوم السبت 13 - 6 – 2020 العدي

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