2020/06/13 | 16:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفياض يصدر بياناً في ذكرى تأسيس الحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/13 | 16:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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