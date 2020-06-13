2020/06/13 | 16:49 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصابون في ردهة الوبائيات للمربد: الكوادر الطبية يتفانون من اجلنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/13 | 16:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصابون في ردهة الوبائيات للمربد: الكوادر الطبية يتفانون من اجلنا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصابون في ردهة الوبائيات للمربد: الكوادر الطبية يتفانون من اجلنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).