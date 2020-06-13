2020/06/13 | 17:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الكاظمي: فتوى الجهاد الكفائي مثّلت نقلة مسؤولة للبدء في مسيرة استنهاض الروح الوطنية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي: فتوى الجهاد الكفائي مثّلت نقلة مسؤولة للبدء في مسيرة استنهاض الروح الوطنية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي: فتوى الجهاد الكفائي مثّلت نقلة مسؤولة للبدء في مسيرة استنهاض الروح الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).