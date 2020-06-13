2020/06/13 | 17:46 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: في مثل هذا اليوم قبل 6 أعوام نهض شعبنا لصد ودحر العاصفة الإرهابية

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