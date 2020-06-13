الصحة العراقية تعلن تسجيل 1180 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد

2020/06/13 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

- تم فحص (١٠٣٢٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٥٩٩٥٠)

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١١٨٠) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ١٤٢بغداد / الكرخ ٢٤٦مدينة الطب ١٠٩النجف الأشرف ٤٩االسليمانية ٨٢أربيل ٢٠دهوك ١٤كربلاء ٤٣كركوك ٤٧ديالى ٣٩واسط ١٣٨البصرة ٣٨ميسان ١٠٢الديوانية ٢٤ذي قار ٦٨نينوى ٣صلاح الدين ١٦

- الشفاء: ٦٤٧ حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة ٢٧٢بغداد الكرخ ٧٦مدينة الطب ٤٣النجف ١٢اربيل .



٣٠دهوك ٦كركوك ٣٥كربلاء ٤٩البصرة ١٥ميسان ١٥ذي قار ٥٤الانبار: ٥المثنى ٣٠نينوى ٥

- الوفيات ٥٣ حالة وكما يلي :بغداد الرصافة ١٦بغداد الكرخ ٧مدينة الطب ٦السليمانية ٣كربلاء.



١ديالى ٤البصرة ٢واسط.



٣ميسان ٣بابل ٣ذي قار ٢الأنبار ٢المثنى ١

مجموع الأصابات : ١٨٩٥٠مجموع حالات الشفاء : ٧٥١٥الراقدين الكلي: ١٠٨٨٦الراقدين في العناية المركزة: ١١٣مجموع الوفيات: ٥٤٩

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالسبت ١٣ حزيران 2020

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بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر طبي من محافظة الديوانية، السبت، بوفاة رجل وامرأة بفيروس كورونا في المحافظة هذا اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد وصول نتائج فحص المختبر المركزي، تأكد وفاة رجل وامرأة في محافظة الديوانية بسبب اصاب

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، السبت، شفاء 54 مصاباً بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان، إن "54 مصابا بفيروس كورونا في محافظة الديوانية".

وأعلنت وزارة الصحة، يوم أمس الجمعة، تسجيل 39 وفاة و1095 إصابة جدي

بغداد اليوم-واسط

أفاد مصدر أمني، السبت (13 حزيران 2020) بتسجيل 180 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة واسط.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة واسط، سجلت 180 اصابة جديدة بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة، يوم أمس ا

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