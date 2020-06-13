العامري: لولا فتوى المرجعية بمحاربة الارهاب لكان العراق في خبر كان

2020/06/13 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدر رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، السبت (13 حزيران 2020) بيانا بمناسبة الذكرى السادسة لصدور فتوى...





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