بالفيديو .. احمد راضي يطمئن جمهوره من المستشفى بعد اصابته بكورونا

2020/06/13 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طمأن نجم المنخب العراقي السابق أحمد راضي، جمهموره من المستشفى بعد اصابته بكورونا.

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