قرية إيطالية بمناظر “خلابة” تعرض منازلها للبيع بسعر “زهيد” مقابل شرط واحد

2020/06/13 | 17:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قررت قرية إيطالية صغيرة، عرض منازلها للبيع، مقابل أورو واحد فقط، في خطوة لإنعاش السياحة والاقتصاد فيها.ووفق وسائل الإعلام فقد قررت قرية سينكيفروندي غير المأهولة في مقاطعة كلابريا جنوب إيطاليا، عرض منازلها للبيع بسعر رمزي، في خطة لإعادة إحياء القرية.ويستطيع المشتري اقتناء منزل في سينكيفروندي الجميلة مقابل أورو واحد فقط، […]

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