الكاظمي : السيستاني أوقف امداد عصابات داعش وفضح طبيعتها الإجرامية

2020/06/13 | 17:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعتبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن نداء المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني أوقف امداد عصابات داعش وفضح طبيعتها الإجرامية.وقال الكاظمي في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم السبت إنه “في مثل هذا اليوم، قبل ستة أعوام، نهض شعبنا بعزيمةأدهشت العالم لصدّ ودحر تلك العاصفة الإرهابية الكبرى التي مثّلتها عصابات داعش الإرهابية، بعد أن […]

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