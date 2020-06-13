دهوك تحجر قرية عقب اكتشاف إصابات بكورونا

2020/06/13 | 17:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت السلطات المحلية في محافظة دهوك يوم السبت فرض الحجر الصحي على قرية في المحافظة عقب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا.

وقال قائممقام قضاء بردرش خليل محمد لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تبلغ من العمر 75 عاماً أصيبت بفيروس كورونا وهي من سكان قرية زيلكا التابعة لناحية روفيا"، مضيفاً أن "الفحوص الطبية كشفت عن إصابة 4 من الملامسين للمصابة من عائلتها".

وأضاف محمد أن "دائرة صحة دهوك فرضت حجراً صحياً على قرية زيلكا بشكل كامل، وأخذت مسحات من 50 شخصاً من الملامسين للمرأة المصابة للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه".

يذكر أن 75 عائلة تقطن في القرية المحجورة (زيلكا) الواقعة شمالي قضاء بردرش بمحافظة دهوك.

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