العامري: لولا فتوى السيد السيستاني في محاربة داعش لكان العراق في خبر كان

2020/06/13 | 17:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، أنه لولا فتوى المرجعية الدينية في محاربة “الارهاب الداعشي” لكان العراق في خبر كان.وقال العامري في بيان له تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “لولا فتوى المرجعية في محاربة الارهاب الداعشي، لكان العراق في خبر كان لان القوى الظلامية كانت تستهدف تاريخه وحاضره ومستقبله”.[…]

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