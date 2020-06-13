محافظ ديالى لـ”المعلومة”: دعم مراكز الحجر بـ100 سرير لمواجهة تصاعد إصابات كورونا

2020/06/13 | 17:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، السبت، زيادة سعة مراكز الحجر الصحي في المحافظة بـ100 سرير اضافي.وقال التميمي لـ /المعلومة/، إن “معركتنا مع فيروس كورونا مستمرة ونحن نسعى بشكل حثيث لتامين مراكز حجر صحية قادرة على استيعاب الاصابات الجديدة وتوفير الخدمات الضرورية لهم لحين تماثلهم للشفاء”.واضاف، انه “تم زيادة دعم مراكز الحجر […]

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