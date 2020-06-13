فضيحة دعائية،، انتقادات مصرية تطال السيسي: الرئيس يلتقي بالمرأة “الكومبارس” دائماً!

2020/06/13 | 17:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أنتقد رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يظهر فيها ميدانياً في شوارع المدن المختلفة، حيث رصد المغردون وجود امرأة محددة بلباس مختلف في عدة مهن.هي الست دي علي طول بتقابل الريس صدفه pic.twitter.com/OR9aUAny2v — مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) June 12, 2020 وقال مغردون ان السيسي وللمرة […]

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