2020/06/13 | 18:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله للساعين لبقاء "قوات الاحتلال" في العراق: لن تستطيعوا حمايتها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله للساعين لبقاء "قوات الاحتلال" في العراق: لن تستطيعوا حمايتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).