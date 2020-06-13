معلومات جديدة عن «مجزرة سبايكر».. ثلاث شخصيات خططوا لها

2020/06/13 | 18:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات مرّت /6/ سنوات على واقعة اغتيال طلبة القوة العسكرية في محافظة صلاح الدين العراقية، أو ما تُعرف بـ”مجزرة سبايكر” التي راح ضحيتها أكثر من 1700 مجند عراقي على يد تنظيم “داعش”.أخيراً، تكشفت معلومات…

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