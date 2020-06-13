زيدان يزف أنباء سارة لعشاق ريال مدريد عشية مواجهة إيبار

2020/06/13 | 18:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، إن إيدين هازارد، وماركو أسينسيو، جاهزان لمباراة الفريق الأولى في الدوري الإسباني أمام ضيفه إيبار غدا الأحد، بعد ثلاثة أشهر من التوقف.وأصيب هازارد للمرة الثانية في كاحله هذا الموسم في فبراير الماضي، وكان من المتوقع غيابه حتى نهاية الموسم الحالي، لكن توقف البطولة بسبب جائحة […]

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