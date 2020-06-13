الحزن يودي بحياة مصري في جنازة قريبه المتوفى بـ

2020/06/13 | 18:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةلفظ مصري أنفاسه الأخيرة أثناء تشييع جنازة ابن عمه، المتوفى بفيروس كورونا.وجرت الواقعة في قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية أثناء تشييع الجنازة، حيث سقط الرجل مغشيا عليه بعد الانتهاء من صلاة الجنازة على ابن عمه أمام مقابر العائلة في وسط القرية.وفي التفاصيل، كان الأهالي يشيعون جثمان مواطن يدعى ”ا.ا.م“ متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم تغسيل الجثمان وتكفينه ونقله بسيارة إسعاف لمقابر القرية.وفوجئ المشيعون بسقوط أحد أقارب المتوفى أرضًا، ويدعى ”ع.م“، ووفاته متأثرًا بإصابته بسكتة قلبية حزنًا على المتوفى بكورونا، فتم تغسيل المتوفى الثاني وتكفينه وأداء صلاة الجنازة عليه ودفنه.

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