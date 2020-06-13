في ذكرى سبايكر.. التواصل الاجتماعي وكلمة الكاظمي “يطاردان” نوري المالكي واستعراض لـ”أخطر منجزاته”!

2020/06/13 | 18:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في الـ12 حزيران من كل عام، يستذكر العراقيون مجزرة سبايكر التي وقعت على يد مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي، بحق الاف الضحايا من طلاب ومنتسبين في قاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين، بعد أسرهم.ويسلط العراقيون الضوء في كل عام، على الفشل في إدارة القطعات العسكرية الذي أعطى الضحايا الشباب لقمة جاهزة لأفراد […]

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