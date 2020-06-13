الفياض يهنئ بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي

2020/06/13 | 18:15 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قدم رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، السبت، التهنئة للشعب العراقي والمرجعية الدينية بالذكرى الخامسة لتأسيس الحشد الشعبي....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض يهنئ بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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