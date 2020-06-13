الفياض يهنئ بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي

2020/06/13 | 18:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، السبت، التهنئة للشعب العراقي والمرجعية الدينية بالذكرى الخامسة لتأسيس الحشد الشعبي....

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