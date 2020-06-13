الكاظمي: نداء المرجع السيستاني أوقف عصابات داعش وفضحها

2020/06/13 | 18:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، أن نداء المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني أوقف امتداد عصابات داعش وفضح طبيعتها الإجرامية...

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