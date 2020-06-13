لولا فتوى المرجعية في محاربة الارهاب الداعشي لكان العراق في خبر كان

2020/06/13 | 18:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، أنه لولا فتوى المرجعية الدينية في محاربة "الارهاب الداعشي" لكان العراق في خبر كان....

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