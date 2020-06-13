اعترافات مريعة لـ

2020/06/13 | 18:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتكب تنظيم "داعش" الإرهابي عددا كبيرا من المجازر بحق المدنيين سواء في العراق أو سوريا، لكن تبقى مجزرة "سبايكر" العمل الإجرامي الأبرز في تاريخ التنظي...

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