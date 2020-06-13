تجدد التظاهرات في البصرة وسط تحذير من

2020/06/13 | 18:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خرج آلاف المتظاهرين في البصرة يوم السبت إلى شوارع مدينة البصرة للمطالبة مجدداً بإقالة المحافظ أسعد العيداني وقائد الشرطة رشيد فليح، وسط إجراءات أمنية مشددة خشية "فتنة".

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن المتظاهرين توجهوا إلى مبنى حكومة البصرة المحلية بمنطقة المعقل وسط المدينة.

وطالب المتظاهرون بإقالة المحافظ أسعد العيداني وقائد شرطة البصرة رشيد فليح، وتغيير مدراء دوائر الدولة.

ويأتي الاحتجاج رغم فرض السلطات حظر التجوال الشامل للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الأمنية تلقت معلومات استخباراتية تفيد بنية بعض المندسين بالتسلل إلى صفوف المتظاهرين لخلق فتنة، وهو ما دفعت قوات الأمن لتشديد إجراءاتها".

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