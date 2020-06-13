رئيس خلية أزمة سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار يعلن خروج الوضع عن السيطرة

2020/06/13 | 18:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس خلية ازمة سوق الشيوخ، قائم مقام القضاء، حسين فرج، خروج الوضع في القضاء جنوبي محافظة ذي قار عن السيطرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال فرج في بيان، إن الموقف الحالي هو خطير جدا وخارج السيطرة، وان عدم تطبيق فرض حظر التجوال من قبل الشرطة وقلة الوعي بهذا الوباء تسبب بتفاقم وتفشي فيروس كورونا، مبينا أن الوضع في القضاء خطير جدا وأصبح بؤرة للوباء وينذر بكارثة بيئية.

وأشار فرج الى ان الأجهزة الامنية في القضاء لا تمتلك خططا متكاملة ومحكمة لقطع الطرق ومنع التجوال، لافتا الى انه تم مفاتحة المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يتهاون في فرض الحظر من القوات الأمنية.

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