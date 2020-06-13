هاشتاك ” #فتوى_وحشد_ونصر ” يتصدر ترند تويتر العراق

2020/06/13 | 18:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تصدر هاشتاك #فتوى_وحشد_ونصر، اليوم السبت، ترند تويتر في العراق وحل الاول بواقع تداول تجاوز الـ 4 الف تغريدة.حيث اطلق مجموعة من الناشطين العراقيين هاشتاك “#فتوى_وحشد_ونصر”، في تويتر بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي وهزيمة قوى الشر والظلام ” داعش الارهابي” وتضمن الهاشتاك رفع صورالشهيد الحاج ابي مهدي المهندس وصور العراقيين في الجبهات والسيد […]

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