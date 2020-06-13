وسط باريس.. مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية

2020/06/13 | 19:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اندلعت مواجهات وسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية.وبحسب “وكالات الانباء الدولية ” ، فإن “مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في ميدان الجمهورية وسط باريس أثناء تظاهرات مناهضة للعنصرية”.وأضافت أن “الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين وسط باريس”.انتهى/6

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