فاتورة علاج بمليون دولار،، أمريكي تعافى من كورونا وتمنى لو أنه مات!

2020/06/13 | 19:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ذكر تقرير لشبكة “فوكس نيوز” الامريكية، نقلاً عن صحف محلية في ولاية واشنطن ان المواطن الامريكي مايكل فلور عبر عن صدمته بعد وصول فاتورة علاجه من فيروس كورونا الذي نجا منه بصعوبة وقال “أشعر بالذنب للبقاء على قيد الحياة”.وقال التقرير ان فلور، خرج من المستشفى بعد 62 يوماً واندهش من الفاتورة […]

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