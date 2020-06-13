2020/06/13 | 19:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدخلت القوات الأمريكية المحتلة رتلاً عسكرياً مؤلفا من عشرات الآليات عبر أحد المعابر غير الشرعية إلى الأراضي السورية قادماً من الأراضي العراقية وذلك ف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمريكية المحتلة تدخل رتلاً عسكرياً إلى مدينة القامشلي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمريكية المحتلة تدخل رتلاً عسكرياً إلى مدينة القامشلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).