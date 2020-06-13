لأول مرة.. العراق يتجاوز حاجز الـ50 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/13 | 19:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 53 حالة وفاة خلال بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو الرقم الأعلى منذ ظهور الفيروس في العراق....

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